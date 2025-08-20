Estudo aponta crescimento mais rápido da renda do 0,1% mais rico
Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Entre 2017 e 2023, a parcela 0,1% mais rica do Brasil teve a renda crescendo cinco vezes mais rápido do que a média da população. Segundo estudo do FiscalData, grupo de pesquisa voltado à análise de dados sobre orçamento público e tributação, a renda real no topo da pirâmide aumentou 6,9% em seis anos, enquanto a média nacional avançou apenas 1,4%.
