Estudo aponta crescimento mais rápido da renda do 0,1% mais rico

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Entre 2017 e 2023, a parcela 0,1% mais rica do Brasil teve a renda crescendo cinco vezes mais rápido do que a média da população. Segundo estudo do FiscalData, grupo de pesquisa voltado à análise de dados sobre orçamento público e tributação, a renda real no topo da pirâmide aumentou 6,9% em seis anos, enquanto a média nacional avançou apenas 1,4%.

Para entender melhor os detalhes desse estudo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

