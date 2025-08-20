Estudo aponta crescimento mais rápido da renda do 0,1% mais rico Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Entre 2017 e 2023, a parcela 0,1% mais... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Entre 2017 e 2023, a parcela 0,1% mais rica do Brasil teve a renda crescendo cinco vezes mais rápido do que a média da população. Segundo estudo do FiscalData, grupo de pesquisa voltado à análise de dados sobre orçamento público e tributação, a renda real no topo da pirâmide aumentou 6,9% em seis anos, enquanto a média nacional avançou apenas 1,4%.

Para entender melhor os detalhes desse estudo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Brasil inicia exportação de carne bovina para a Indonésia e ovinos vivos para a Argélia

Barroso defende regulação de redes sociais para combater discurso de ódio e desinformação

Brasil domina Grand Prix de judô paralímpico da IBSA e conquista título geral no Egito