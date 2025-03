Estudo confirma: teleconsulta é eficaz e segura no acompanhamento de pacientes Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilA teleconsulta, prática que ganhou força durante a pandemia,... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 05h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 05h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilA teleconsulta, prática que ganhou força durante a pandemia, tem se consolidado como alternativa eficiente para ampliar o acesso à saúde pública no Brasil. Uma nova pesquisa, conduzida pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz com apoio do Proadi-SUS e publicada na revista científica The Lancet, mostrou que o acompanhamento remoto de pacientes com diabetes tipo 2 é tão eficaz quanto o atendimento presencial realizado por especialistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre os benefícios da telemedicina!

Leia Mais em Taktá:

Bahia sai na frente, mas cede empate para o Corinthians na estreia do Brasileirão

VÍDEO: Estrutura em estação de esgoto desaba na Bahia; saiba onde foi

Arquiteto é o primeiro colocado geral em concurso do BNDES e defende política de cotas: “Uma dívida histórica”