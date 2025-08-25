EUA exigem redes sociais públicas para emissão de vistos estudantil Foto: FreepikA Embaixada dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (24) que retomou a concessão de... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 25/08/2025 - 00h37 ) twitter

Taktá

Foto: FreepikA Embaixada dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (24) que retomou a concessão de vistos das categorias F (estudante), M (técnico/vocacional) e J (intercâmbio). A emissão passa a seguir novas regras: os candidatos deverão manter seus perfis em redes sociais configurados como públicos durante o processo de solicitação.

Saiba mais sobre essas novas exigências e como elas podem afetar sua solicitação de visto no nosso parceiro Taktá.

