EUA oferece quase R$ 6 mil a imigrantes ilegais que aceitarem deixar o país Foto: Divulgação / Casa BrancaO governo dos Estados Unidos lançou um programa que oferece US$... Taktá|Do R7 05/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h26 ) twitter

Foto: Divulgação / Casa BrancaO governo dos Estados Unidos lançou um programa que oferece US$ 1 mil (cerca de R$ 5,6 mil) a imigrantes em situação irregular que optarem por deixar o país de forma voluntária. O objetivo, segundo as autoridades, é reduzir os custos das deportações forçadas, que chegam a US$ 17 mil por pessoa.

