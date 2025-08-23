EUA registram pela primeira vez queda na imigração Foto: Reprodução / Redes SociaisDonald Trump Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos registram... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h37 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisDonald Trump Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos registram uma redução no fluxo de imigrantes, com mais pessoas deixando o país do que chegando. A informação consta em levantamento divulgado pelo Pew Research Center, órgão independente que analisa dados sociais e econômicos.

Para saber mais sobre essa importante mudança na imigração nos EUA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

