EUA registram pela primeira vez queda na imigração

Foto: Reprodução / Redes SociaisDonald Trump Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos registram uma redução no fluxo de imigrantes, com mais pessoas deixando o país do que chegando. A informação consta em levantamento divulgado pelo Pew Research Center, órgão independente que analisa dados sociais e econômicos.

