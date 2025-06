Eunápolis: Força Penal Nacional acompanha operação em presídio Equipes da Força Penal Nacional (FPN) participaram, nesta segunda-feira (2), de uma operação de revista... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h36 ) twitter

Taktá

Equipes da Força Penal Nacional (FPN) participaram, nesta segunda-feira (2), de uma operação de revista no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A ação foi realizada em conjunto com o Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), responsável pela administração penitenciária no estado.

Saiba mais sobre essa importante operação e suas implicações no sistema prisional consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

