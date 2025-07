Evento discute os desafios do processo penal na pós-modernidade em Salvador Foto: DivulgçãoO Ministério Público da Bahia (MPBA) realiza, nesta sexta-feira (4), o evento “Desafios do... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: DivulgçãoO Ministério Público da Bahia (MPBA) realiza, nesta sexta-feira (4), o evento “Desafios do Processo Penal na Pós-Modernidade”, na sede da instituição, localizada na 5ª Avenida, nº 750, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. A programação tem início às 9h30 e inclui o lançamento de obras jurídicas e debates com pesquisadores e profissionais do Direito.

