Eventos movimentam Salvador no fim de semana e provocam alterações no trânsito

Taktá|Do R7 30/05/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h38 )

Foto: Ascom/TransalvadorSalvador terá um fim de semana de intensa movimentação nas ruas, com a realização de eventos religiosos, esportivos e culturais. Por isso, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou uma série de interdições em diferentes pontos da cidade. As ações têm início no sábado (31) e seguem até o domingo (1º), com impacto no Centro Histórico, Orla, Centro Administrativo da Bahia (CAB) e principais avenidas. Confira as mudanças:

