Ex-jogador do Vitória é preso por envolvimento com tráfico de drogas; saiba quem

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO ex-jogador do Vitória, Mateus Gonçalves, foi preso na última semana durante uma operação policial contra o tráfico de drogas no município de Juti, no Mato Grosso do Sul. Ele foi detido junto com outras três pessoas após a polícia apreender 187 quilos de maconha em dois veículos. Os envolvidos são investigados por tráfico de drogas e associação criminosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o caso.

