Ex-Vasco, Luiz Gustavo é novo reforço do Bahia
Foto: Letícia Martins / EC Bahia.O Bahia anunciou nesta segunda-feira (25) a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos. Revelado pelo Vasco, o defensor assinou contrato válido até o fim de 2030 e já treina no CT Evaristo de Macedo.
Saiba mais sobre essa contratação e o impacto que Luiz Gustavo pode ter no Bahia consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
