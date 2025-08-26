Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ex-Vasco, Luiz Gustavo é novo reforço do Bahia

Foto: Letícia Martins / EC Bahia.O Bahia anunciou nesta segunda-feira (25) a contratação do zagueiro...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Letícia Martins / EC Bahia.O Bahia anunciou nesta segunda-feira (25) a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos. Revelado pelo Vasco, o defensor assinou contrato válido até o fim de 2030 e já treina no CT Evaristo de Macedo.

Saiba mais sobre essa contratação e o impacto que Luiz Gustavo pode ter no Bahia consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.