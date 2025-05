Explosão causa novo apagão no Rio Vermelho e assusta moradores em noite de chuva intensa Foto: Reproduçãoapagão Rio VermelhoNa noite deste sábado (3) um novo apagão atinge parte do bairro... Taktá|Do R7 04/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 08h40 ) twitter

apagão Rio Vermelho Taktá

Foto: Reproduçãoapagão Rio VermelhoNa noite deste sábado (3) um novo apagão atinge parte do bairro do Rio Vermelho, em Salvador, após uma explosão provocada por um possível curto-circuito. O episódio ocorreu em meio às fortes chuvas e ventania, por conta da frente fria que atinge a capital baiana e vem provocando instabilidade no fornecimento de energia em diferentes pontos da cidade.

