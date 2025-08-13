Explosão em fábrica deixa nove mortos no Paraná
Foto: Divulgação/CBPR.Uma explosão em uma unidade da Enaex Brasil, em Quatro Barras, região metropolitana de...
Foto: Divulgação/CBPR.Uma explosão em uma unidade da Enaex Brasil, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, deixou nove funcionários mortos na manhã desta terça-feira (12). O acidente, registrado por volta das 6h, também resultou em sete feridos leves, que receberam atendimento médico e foram liberados.
