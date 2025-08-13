Explosão em fábrica deixa nove mortos no Paraná Foto: Divulgação/CBPR.Uma explosão em uma unidade da Enaex Brasil, em Quatro Barras, região metropolitana de... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h58 ) twitter

Foto: Divulgação/CBPR.Uma explosão em uma unidade da Enaex Brasil, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, deixou nove funcionários mortos na manhã desta terça-feira (12). O acidente, registrado por volta das 6h, também resultou em sete feridos leves, que receberam atendimento médico e foram liberados.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

