Exportações de frutas crescem 26% no 1º trimestre e impulsionam faturamento do setor
25/04/2025 - 06h40

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilAs exportações brasileiras de frutas somaram 301 mil toneladas entre janeiro e março deste ano, registrando um crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o 4º Boletim do Programa Prohort, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (24). O faturamento do setor no trimestre alcançou US$ 311 milhões, aumento de 7% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado e de 23% na comparação com 2023.

