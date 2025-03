Exposição de ‘Chaves’ chega a Salvador com ingressos promocionais; confira Foto: Divulgação A maior exposição mundial sobre o personagem Chaves será realizada no Salvador Shopping... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h07 ) twitter

Foto: Divulgação A maior exposição mundial sobre o personagem Chaves será realizada no Salvador Shopping a partir de 30 de abril. Com mais de 20 cenários reconstruídos, a mostra ocupa mil metros quadrados no piso L1 e traz um acervo exclusivo do México, incluindo figurinos, objetos e roteiros originais das séries ‘Chaves’ e ‘Chapolin Colorado’.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa incrível exposição!

