Expulsão pode encerrar passagem de Neymar pelo Santos Foto: Reprodução / XA 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por vitória do Botafogo... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / XA 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por vitória do Botafogo sobre o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, em um jogo que pode ter sido o último de Neymar com a camisa do Peixe. O atacante foi expulso aos 29 minutos do segundo tempo, após empurrar a bola com a mão para o gol — o lance foi anulado e ele, que já tinha cartão amarelo, acabou recebendo o vermelho.

Para mais detalhes sobre essa situação polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Após deixar comando da Polícia Civil, delegada Heloísa Brito assume novo cargo

Deputado Nikolas Ferreira se posiciona sobre prisão do primo com drogas

Matheus Cunha no United! Brasileiro é o novo reforço do clube