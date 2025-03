FAB inicia investigação sobre queda de avião que matou piloto em SP Foto: Defesa Civil / Divulgação A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 18h26 ) twitter

Foto: Defesa Civil / Divulgação A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) mobilizou investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), com sede em São Paulo, para apurar as causas da queda de uma aeronave ocorrida no estado.

