Fábrica da Coca-Cola no Ceará tem atividades suspensas após denúncias de contaminação Foto: ReproduçãoO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu preventivamente as atividades da unidade da... Taktá|Do R7 04/06/2025 - 19h38 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu preventivamente as atividades da unidade da Solar Bebidas, fabricante da Coca-Cola no Nordeste, localizada em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza (CE). A medida foi tomada após a detecção de possível contaminação por etanol alimentício no líquido de resfriamento usado durante a produção de refrigerantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação da fábrica e as medidas adotadas.

Leia Mais em Taktá:

Muniz reforça apoio ao prefeito e afirma: “Greve só se resolve com retorno às salas”

Julgamento de Lucas Paquetá é concluído na Inglaterra

Câmara aprova homenagens, discute cancelas do pedágio no São João e PDDU nesta quarta-feira (4)