Fábrica de gelo é flagrada com furto de energia em Canavieiras
17/04/2025 - 20h06

Foto: Neoenergia Coelba / DivulgaçãoUma operação conjunta realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar e a Neoenergia Coelba identificou uma ligação clandestina de energia elétrica em uma fábrica de gelo no município de Canavieiras, no sul da Bahia. De acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira (17), a fraude seria suficiente para abastecer aproximadamente mil residências por 15 dias.

