Faculdade Santa Marcelina expulsa 12 alunos de medicina por faixa com alusão ao estupro

Taktá|Do R7

29/04/2025 - 11h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h20 )

Taktá

Foto: Redes SociaisA Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, decidiu pela expulsão de 12 alunos do curso de medicina após a divulgação de uma imagem em que os estudantes aparecem com uma faixa contendo uma frase com alusão ao estupro. O caso ocorreu durante um evento esportivo universitário realizado em março deste ano.

