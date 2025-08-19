Falha no metrô deixa Estação Acesso Norte lotada em Salvador
Foto: Reprodução / Redes sociais.Uma falha na Linha 1 do metrô de Salvador provocou superlotação...
Foto: Reprodução / Redes sociais.Uma falha na Linha 1 do metrô de Salvador provocou superlotação na Estação Acesso Norte, sentido Lapa, na manhã desta terça-feira (19). Passageiros relataram dificuldades para embarcar e esperas de mais de uma hora em outras estações.
Foto: Reprodução / Redes sociais.Uma falha na Linha 1 do metrô de Salvador provocou superlotação na Estação Acesso Norte, sentido Lapa, na manhã desta terça-feira (19). Passageiros relataram dificuldades para embarcar e esperas de mais de uma hora em outras estações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação e as medidas tomadas pela concessionária.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação e as medidas tomadas pela concessionária.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: