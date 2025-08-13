Falha técnica cancela de surpresa sessão na Câmara de Salvador
A sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS), prevista para esta quarta-feira (13), foi suspensa de última hora devido a uma falha técnica no painel eletrônico do plenário Cosme de Farias, segundo informou a assessoria da Casa.
