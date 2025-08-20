Falso vidente é preso após enganar e explorar vítimas em Cruz das Almas Foto: Divulgação/Ascom PCBAPCBAUm homem de 49 anos foi preso em Cruz das Almas, no Parque... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PCBA Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCBAPCBAUm homem de 49 anos foi preso em Cruz das Almas, no Parque Lauro Passos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, acusado de crimes de estelionato e violação sexual mediante fraude. A prisão ocorreu no final da tarde de terça-feira (19). Segundo as apurações, o acusado criava perfis falsos em redes sociais, utilizando nomes femininos como “Irmã Katia”, “Geisa”, “Maria” e “Aritana”, para se passar por vidente e enganar as vítimas. Ele persuadia pessoas a acreditarem que parentes sofreriam graves consequências caso não realizassem depósitos em dinheiro.

Para saber mais sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Bahia ultrapassa marca anual e erradica 1 milhão de pés de maconha

Jogo entre Juventude e Vasco pode alterar situação do Vitória no Z-4

Suspeita de nepotismo em Barra: MPBA recomenda exoneração de irmã do prefeito Romeu Junior