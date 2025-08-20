Falso vidente é preso após enganar e explorar vítimas em Cruz das Almas
Foto: Divulgação/Ascom PCBAPCBAUm homem de 49 anos foi preso em Cruz das Almas, no Parque Lauro Passos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, acusado de crimes de estelionato e violação sexual mediante fraude. A prisão ocorreu no final da tarde de terça-feira (19). Segundo as apurações, o acusado criava perfis falsos em redes sociais, utilizando nomes femininos como “Irmã Katia”, “Geisa”, “Maria” e “Aritana”, para se passar por vidente e enganar as vítimas. Ele persuadia pessoas a acreditarem que parentes sofreriam graves consequências caso não realizassem depósitos em dinheiro.
