Faltam dois dias! Evite multa e veja onde declarar o IR 2025 gratuitamente em Salvador

Foto: Agência BrasilPouco mais de 457 mil baianos ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. O prazo final para prestar contas com a Receita Federal termina nesta sexta-feira (30). Até a manhã desta quarta-feira (28), foram entregues 1.371.520 declarações no estado, de um total esperado de 1.829.334.

Não perca tempo e evite multas! Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre onde declarar o IR 2025 gratuitamente em Salvador.

