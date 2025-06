Família de Juliana Marins pede nova autópsia e corpo pode deixar a Indonésia nesta terça

Foto: Reprodução/Redes sociaisA família de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu após cair no Monte Rinjani, na Indonésia, no último dia 20 de junho, entrou com pedido na Justiça para que seja realizada uma nova autópsia no corpo da vítima. A solicitação foi feita pela Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, com apoio do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM) da Prefeitura de Niterói. A irmã da vítima, Mariana Marins, informou sobre o pedido por meio de uma rede social criada para atualizações sobre o caso. “Acreditamos no Judiciário Federal brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas”, escreveu.

