Familiares de jovem baleado protestam na Avenida Vasco da Gama, em Salvador TaktáAmigos e familiares de Erick Kaique Amaral Santos, jovem de 21 anos baleado durante um... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h38 )

Taktá

Amigos e familiares de Erick Kaique Amaral Santos, jovem de 21 anos baleado durante um tiroteio no Alto da Bola, realizaram um protesto na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, no início da noite desta terça-feira (19). O trânsito ficou congestionado na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

