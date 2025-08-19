Logo R7.com
Familiares de jovem baleado protestam na Avenida Vasco da Gama, em Salvador

Amigos e familiares de Erick Kaique Amaral Santos, jovem de 21 anos baleado durante um...

Amigos e familiares de Erick Kaique Amaral Santos, jovem de 21 anos baleado durante um tiroteio no Alto da Bola, realizaram um protesto na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, no início da noite desta terça-feira (19). O trânsito ficou congestionado na região.

