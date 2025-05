Familiares de Mano Menezes morrem em acidente na BR-293 Foto: ReproduçãoTrês pessoas morreram em um acidente na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira... Taktá|Do R7 17/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 17/05/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoTrês pessoas morreram em um acidente na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Entre as vítimas estão Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, enteados da filha do técnico Mano Menezes, além de um homem de 42 anos que ainda não foi oficialmente identificado.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Mega-Sena sorteia R$ 68 milhões neste sábado (17)

Sem rivalidade! Dupla BA-VI apoiam Reinaldo Carneiro Bastos e criticam gestão da CBF

Davi Brito registra boletim de ocorrência contra ex-namorada por ameaças