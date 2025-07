Fanfarras reforçam identidade cultural no desfile do 2 de Julho Foto: Divulgação/GOVBAPor Cíntia Santos Estudantes da rede estadual voltam às ruas nesta quarta-feira, 2 de... Taktá|Do R7 02/07/2025 - 05h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 05h55 ) twitter

Foto: Divulgação/GOVBAPor Cíntia Santos Estudantes da rede estadual voltam às ruas nesta quarta-feira, 2 de Julho para integrar o tradicional Desfile Cívico da Independência da Bahia em Salvador. O cortejo parte do Largo da Lapinha e segue pela Avenida Sete de Setembro até o Campo Grande, reunindo 26 unidades escolares da capital e Região Metropolitana, além de outras 128 do interior do estado.

