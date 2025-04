Farol da Barra terá ações gratuitas no Dia do Trabalhador com serviços e shows A Unidade Móvel da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM) estará no... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

A Unidade Móvel da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM) estará no Farol da Barra nesta quinta-feira (1º), das 8h às 12h, como parte das ações em comemoração ao Dia do Trabalhador. O espaço oferecerá escuta qualificada e orientações sobre violência de gênero para mulheres presentes no local, incluindo moradoras da região e turistas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as atividades e serviços oferecidos neste dia especial!

Leia Mais em Taktá:

Após denúncia do Taktá, pichações no monumento “Meninas do Brasil” são removidas

Novo lote de restituição do IR é liberado; prazo para declarar Imposto de Renda vai até 30 de maio

Polícia apreende seis quilos de maconha que seriam vendidos na Micareta de Feira