Faustão deixa UTI e se recupera em quarto após transplantes

Foto: Reprodução. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)...

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora se recupera em um quarto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Internado desde 21 de maio, ele passou por dois transplantes recentes, de fígado e de rim.

