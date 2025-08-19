Faustão deixa UTI e se recupera em quarto após transplantes
Foto: Reprodução. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)...
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora se recupera em um quarto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Internado desde 21 de maio, ele passou por dois transplantes recentes, de fígado e de rim.
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora se recupera em um quarto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Internado desde 21 de maio, ele passou por dois transplantes recentes, de fígado e de rim.
Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: