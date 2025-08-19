Faustão deixa UTI e se recupera em quarto após transplantes Foto: Reprodução. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora se recupera em um quarto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Internado desde 21 de maio, ele passou por dois transplantes recentes, de fígado e de rim.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Marta Rodrigues defende educação e políticas sociais para enfrentar violência

Rebocador colide com a estrutura de ponte feita para a COP 30

Sindimed diz que reunião com Sesab não apresentou avanços