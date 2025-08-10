Logo R7.com
Faustão segue internado após passar por novos transplantes de órgãos

Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um novo transplante de órgãos.

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução.Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um novo transplante de órgãos. O apresentador deu entrada na unidade em 21 de maio, com um quadro de infecção bacteriana aguda e sepse.

