Faustão segue internado após passar por novos transplantes de órgãos
Foto: Reprodução.Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar...
Foto: Reprodução.Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um novo transplante de órgãos. O apresentador deu entrada na unidade em 21 de maio, com um quadro de infecção bacteriana aguda e sepse.
Foto: Reprodução.Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um novo transplante de órgãos. O apresentador deu entrada na unidade em 21 de maio, com um quadro de infecção bacteriana aguda e sepse.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a saúde de Faustão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a saúde de Faustão.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: