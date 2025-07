Fazendo história! Everton Ribeiro completa 100 jogos pelo Bahia Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia.Everton Ribeiro chegou à marca de 100 jogos com a camisa do... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h58 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia.Everton Ribeiro chegou à marca de 100 jogos com a camisa do Bahia na vitória por 3 a 2 sobre o Retrô, na última quarta-feira (31), pela Copa do Brasil. O meia entrou no segundo tempo, ficou 28 minutos em campo, participou de um dos gols e ajudou o Tricolor a abrir vantagem no confronto por uma vaga nas quartas de final.

