Fechamento de agências do Itaú em Salvador afeta 60 mil clientes e gera protestos

Foto: Reprodução/Redes sociaisTrês agências do Itaú Unibanco em Salvador estão com as atividades encerradas ou em vias de encerramento, impactando cerca de 60 mil clientes. A unidade de Brotas foi fechada no dia 25 de junho, enquanto as do Cabula e do Imbuí devem ser desativadas até 16 de julho. O encerramento das operações motivou um protesto nesta terça-feira (8), em frente à agência do Imbuí, que funcionava há 25 anos no bairro.

