Feira agroecológica movimenta Comércio e valoriza produção local em Salvador

Taktá

Foto: Bruno Concha / Secom PMS A 6ª edição do Circuito de Feira Agroecológica Urbana de Salvador reuniu 25 estandes nesta quinta-feira (11), na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio. O evento ofereceu ao público produtos de hortifruti, gastronomia e artesanato sustentável — todos oriundos da agroecologia e livres de agrotóxicos.

