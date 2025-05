Feira das Mães Atípicas, que comercializa produtos próprios, inicia nesta segunda-feira (12) Foto: Reprodução/ Câmara dos DeputadosEm clima de Dia das Mães, Mães atípicas que participam do... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h46 ) twitter

Foto: Reprodução/ Câmara dos DeputadosEm clima de Dia das Mães, Mães atípicas que participam do programa “Empreender é Com Elas”, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), irão comercializar produtos próprios na Feira das Mães Atípicas entre segunda-feira (12) e sexta-feira (16), sempre das 8h30 às 17h, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

