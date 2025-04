Feira de Santana diz adeus à exigência de exames ginecológicos em concursos públicos DivulgaçãoA Prefeitura de Feira de Santana anunciou nesta quinta-feira (3) que atenderá à recomendação do... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 18h29 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h29 ) twitter

DivulgaçãoA Prefeitura de Feira de Santana anunciou nesta quinta-feira (3) que atenderá à recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e deixará de exigir exames ginecológicos de candidatas com mais de 40 anos nos futuros concursos públicos municipais.

Saiba mais sobre essa importante mudança e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

