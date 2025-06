Feira de Santana recebe primeira reunião do Comitê de Governança do ‘Bahia pela Paz’ no interior Foto: Reprodução/Redes SociaisFeira de Santana foi o primeiro município do interior da Bahia a sediar... Taktá|Do R7 04/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisFeira de Santana foi o primeiro município do interior da Bahia a sediar uma reunião do Comitê de Governança do programa Bahia pela Paz. O encontro ocorreu na sede da Promotoria Regional do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e aconteceu após a inauguração de dois Coletivos do programa na cidade.

