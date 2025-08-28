Logo R7.com
Feira de Santana tem 44 oportunidades abertas pelo SineBahia

Taktá

Taktá|Do R7

Agência Brasília

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O SineBahia divulgou, nesta quinta-feira (28), uma nova lista de vagas de emprego em Feira de Santana. Ao todo, são 44 oportunidades distribuídas em nove áreas de atuação, abertas para moradores da cidade e região.

