Feira dos Caxixis em Nazaré recebe reforço na segurança com reconhecimento facial

Foti: Rafael Rodrigues/ Ascom SSPA tradicional Feira dos Caxixis, realizada no município de Nazaré, conta com reforço no esquema de segurança por meio do uso do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O monitoramento, que teve início nos primeiros dias da festa, segue até o próximo domingo (20).

