Feminicídio com arma de fogo cresce 45% em 2025
Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaPor Gabriela Encinas Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta aumento significativo...
Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaPor Gabriela Encinas Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta aumento significativo dos casos de feminicídio e tentativas de feminicídio por arma de fogo em 2025. Até a primeira quinzena de agosto, pelo menos 29 mulheres foram vítimas em 57 municípios acompanhados pelo estudo, representando um crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2024.
Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaPor Gabriela Encinas Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta aumento significativo dos casos de feminicídio e tentativas de feminicídio por arma de fogo em 2025. Até a primeira quinzena de agosto, pelo menos 29 mulheres foram vítimas em 57 municípios acompanhados pelo estudo, representando um crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2024.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro dos detalhes alarmantes sobre este tema.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro dos detalhes alarmantes sobre este tema.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: