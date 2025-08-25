Feminicídio com arma de fogo cresce 45% em 2025 Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaPor Gabriela Encinas Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta aumento significativo... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 04h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaPor Gabriela Encinas Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta aumento significativo dos casos de feminicídio e tentativas de feminicídio por arma de fogo em 2025. Até a primeira quinzena de agosto, pelo menos 29 mulheres foram vítimas em 57 municípios acompanhados pelo estudo, representando um crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2024.

