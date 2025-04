Feriado da Sexta-feira Santa tem longas filas no ferry-boat e congestionamento na BR-324 Foto: Reprodução.Quem deixou Salvador em direção ao interior do estado nesta sexta-feira (18), feriado da... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 08h45 ) twitter

Foto: Reprodução.Quem deixou Salvador em direção ao interior do estado nesta sexta-feira (18), feriado da Sexta-feira Santa, precisou redobrar a paciência. Existe um longo congestionamento na BR-324, principal via de saída da capital baiana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego na rodovia deve aumentar em cerca de 15% em comparação com finais de semana normais. Este é o segundo feriado com maior fluxo nas estradas da Bahia, ficando atrás apenas do período junino.

