Festa do 2 de Julho em Salvador termina sem registro de crimes graves Foto: Divulgação/ Ascom SSPPolciia SSP monitoramento camerasA tradicional festa do Dois de Julho, que celebra... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h17 ) twitter

Foto: Divulgação/ Ascom SSPPolciia SSP monitoramento camerasA tradicional festa do Dois de Julho, que celebra os 202 anos da Independência da Bahia, ocorre em Salvador sem o registro de crimes graves. O evento contou com cerca de dois mil policiais e bombeiros, além de recursos tecnológicos e apoio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

