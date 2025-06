Festejos juninos com reforço policial: PM inicia fiscalização nas estradas estaduais nesta quarta (18) DivulgaçãoA Polícia Militar da Bahia deu início à Operação Festejos Juninos 2025 com foco no... Taktá|Do R7 18/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 06h35 ) twitter

DivulgaçãoA Polícia Militar da Bahia deu início à Operação Festejos Juninos 2025 com foco no reforço da segurança nas rodovias estaduais durante o período de festas. A ação, coordenada pelo Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), começa nesta quarta-feira (18) e segue até 30 de junho, com atuação em pontos estratégicos das estradas que registram aumento de tráfego em razão de eventos e turismo.

