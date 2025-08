Festival de Música da Educadora FM prorroga inscrições para estudantes até 1º de setembro Foto: Divulgação / GOVBA Estudantes da rede estadual de ensino ganharam mais tempo para se... Taktá|Do R7 03/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 01h37 ) twitter

Foto: Divulgação / GOVBA Estudantes da rede estadual de ensino ganharam mais tempo para se inscrever no 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM. Agora, o prazo vai até o dia 1º de setembro. A competição, que valoriza jovens talentos da música na Bahia, oferece prêmios em dinheiro e espaço na programação da rádio pública.

