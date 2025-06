“Fico o ano inteiro esperando o São João chegar”: Berguinho fala sobre memória afetiva com a festa Foto: Cauã Maciel / Taktá Em entrevista exclusiva ao Portal TakTá, nesta segunda-feira (23), o... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Cauã Maciel / Taktá Em entrevista exclusiva ao Portal TakTá, nesta segunda-feira (23), o cantor Berguinho comentou a rotina intensa de apresentações durante o São João da Bahia e relembrou com emoção as memórias da infância no período junino. O papo aconteceu no praticável do portal, no Parque de Exposições, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre a paixão de Berguinho pelo São João!

Leia Mais em Taktá:

Médica ataca criança de 2 anos com spray de pimenta durante missa em Jundiaí

Sesab registra 29 atendimentos por queimaduras e mais de 450 diagnósticos de ISTs neste São João

SSP-BA contabiliza mais de 210 mil pessoas no São João em Salvador