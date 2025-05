Fifa endurece punições por racismo em nova versão do Código Disciplinar Foto: Divulgação / FIFAfifaA Fifa publicou nesta quinta-feira (29) a nova versão do seu Código... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h56 ) twitter

fifa

Foto: Divulgação / FIFAfifaA Fifa publicou nesta quinta-feira (29) a nova versão do seu Código Disciplinar, com mudanças que ampliam e endurecem as punições para casos de racismo no futebol. O texto, aprovado durante reunião do Conselho da entidade, atualiza o artigo 15, que trata de “Discriminação e Racismo”.

Saiba mais sobre as novas diretrizes e suas implicações no futebol consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

