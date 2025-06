Fim da maldição: Ceni vence o São Paulo e celebra evolução do Bahia Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO triunfo do Esquadrão foi marcado por dois fatos de grande relevância:... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 01/06/2025 - 10h37 ) twitter

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO triunfo do Esquadrão foi marcado por dois fatos de grande relevância: o gol de Willian José, ex-jogador do São Paulo, que deixou sua marca no confronto, e o fim da “maldição” que acompanhava o técnico Rogério Ceni, que nunca havia vencido o São Paulo desde que iniciou sua carreira como treinador.

