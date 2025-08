Fim de semana em Salvador será de chuvas e ventos fortes Foto: Thiago Conceição / TakTáA previsão do tempo para Salvador indica um fim de semana... Taktá|Do R7 01/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Thiago Conceição / TakTáA previsão do tempo para Salvador indica um fim de semana de chuvas, ventos fortes e temperaturas mais baixas. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as condições climáticas são provocadas pela aproximação de uma frente fria, associada à formação de cavados e aos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o clima em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

Homem é preso com 600 filhotes de jabuti em ônibus interestadual

Homem baleado dentro de carro em Piatã morre no hospital

Polícia apreende 14 máquinas caça-níqueis em operação