Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Fim de semana será marcado por predomínio de sol na maior parte do estado

Foto: DivulgaçãoA sexta-feira (08) será de tempo firme em todo o território baiano. A previsão...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: DivulgaçãoA sexta-feira (08) será de tempo firme em todo o território baiano. A previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) indica predomínio de sol e céu claro ao longo do dia, incluindo Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo. Não há expectativa de chuva nas demais regiões do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as previsões do tempo!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.