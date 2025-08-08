Fim de semana será marcado por predomínio de sol na maior parte do estado Foto: DivulgaçãoA sexta-feira (08) será de tempo firme em todo o território baiano. A previsão... Taktá|Do R7 08/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h59 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA sexta-feira (08) será de tempo firme em todo o território baiano. A previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) indica predomínio de sol e céu claro ao longo do dia, incluindo Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo. Não há expectativa de chuva nas demais regiões do estado.

