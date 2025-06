Final de semana em Salvador deve ter céu nublado e possibilidade de chuvas, alerta Codesal Foto: TaktáA previsão do tempo para Salvador neste fim de semana aponta um cenário de... Taktá|Do R7 28/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: TaktáA previsão do tempo para Salvador neste fim de semana aponta um cenário de instabilidade, com céu encoberto e possibilidade de chuvas, segundo boletim emitido pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). No sábado, o céu deve permanecer parcialmente nublado durante todo o dia, com até 40% de chance de chuvas fracas a moderadas, que podem ocorrer a qualquer momento. O domingo segue com tendência semelhante, embora o tempo deva abrir um pouco mais. A expectativa é de céu claro a parcialmente nublado, ainda com possibilidade de pancadas leves de chuva ao longo do dia, também com chance de até 40%. A Codesal orienta que a população esteja atenta às condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo número 199.

