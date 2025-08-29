Final do Desafio Ilha Sustentável 2025 acontece neste sábado
Foto: Afonso Santana / Divulgação Seis equipes de estudantes da rede pública de Vera Cruz...
Foto: Afonso Santana / Divulgação Seis equipes de estudantes da rede pública de Vera Cruz disputam neste sábado (30) a grande final do Desafio Ilha Sustentável 2025, promovido pelo Village Itaparica. A decisão acontece no próprio empreendimento, onde serão anunciados os vencedores da competição que reuniu criatividade, consciência ambiental e inovação social.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse evento emocionante!
