Final do Desafio Ilha Sustentável 2025 acontece neste sábado

Seis equipes de estudantes da rede pública de Vera Cruz...

Foto: Afonso Santana / Divulgação Seis equipes de estudantes da rede pública de Vera Cruz disputam neste sábado (30) a grande final do Desafio Ilha Sustentável 2025, promovido pelo Village Itaparica. A decisão acontece no próprio empreendimento, onde serão anunciados os vencedores da competição que reuniu criatividade, consciência ambiental e inovação social.

